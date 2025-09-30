Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Verkehrskontrolle in Odenkirchen führt zu vorläufiger Festnahme und diversen Strafanzeigen

Mönchengladbach (ots)

Am Donnerstag, 25. September 2025, führten Einsatzkräfte des Verkehrsdienstes der Polizei Mönchengladbach an der Mülgaustraße eine Verkehrskontrolle durch: Gegen 11 Uhr war den Beamtinnen und Beamten ein silberner Pkw aufgefallen, der mit hoher Geschwindigkeit in Fahrtrichtung Odenkirchen unterwegs war und eine auffällige Fahrweise erkennen ließ.

Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Einsatzkräfte fest, dass der Fahrer - ein 26-jähriger Mönchengladbacher - nicht angegurtet war und nach eigenen Angaben nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Am Fahrzeug selbst waren niederländische Kennzeichen angebracht, die als gestohlen ausgeschrieben sind. Zudem hatten die Polizisten den Eindruck, dass der Mann vor Fahrtantritt Betäubungsmittel konsumiert hatte.

Ein angebotener Drogenschnelltest reagierte positiv auf mehrere Wirkstoffe. Die Beamten ordneten dementsprechend eine Blutprobe an, die wenig später durch einen Bereitschaftsarzt im Polizeipräsidium entnommen wurde.

Mit Einverständnis des Fahrers durchsuchten die Einsatzkräfte vor Ort den Pkw des 26-Jährigen. Im Innenraum fanden sie eine größere Menge verschreibungspflichtiger Medikamente in Blistern sowie zwei Messer. Zudem befanden sich im Fahrzeug zahlreiche Kartons mit Küchenkleingeräten, teilweise mit Versand- und Retourenetiketten, sowie weitere Kennzeichen, die kurz zuvor entstempelt worden waren. Ferner wurde ein Ausweisdokument aufgefunden, das als gestohlen gemeldet ist.

Aufgrund der Gesamtumstände ergab sich der Verdacht mehrerer Straftaten, u. a. Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung, Diebstahls von Kennzeichen, Verstoßes gegen betäubungsmittelrechtliche Vorschriften sowie Hehlerei. Zudem ließen sich die Eigentumsverhältnisse an dem benutzten Pkw vor Ort nicht abschließend klären. Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Sein Fahrzeug stellte die Polizei samt Inhalt sicher.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen der oben genannten Delikte gegen den 26-Jährigen, der mangels Haftgründen später am Tag nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft entlassen wurde. (et)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell