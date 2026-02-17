Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Unbekannte stehlen Smartphones in Mobilfunkgeschäft

Zeugensuche

Erkelenz (ots)

Zwei junge Männer betraten am 13. Februar (Freitag) gegen 15.45 Uhr einen an der Kölner Straße gelegenen Mobilfunkladen und fragten nach bestimmten Smartphones. Danach verließen sie wieder das Ladenlokal. Als sich der Verkäufer einer weiteren Kundin zuwandte und im Gespräch war, betraten die Unbekannten das Geschäft erneut, rissen zwei Smartphones aus Halterungen und flüchteten in Richtung Ostpromenade. Beide Täter waren etwa 20 Jahre alt, dunkel gekleidet und wirkten südländisch. Einer von ihnen war schlank und zirka 170 Zentimeter groß, sein Begleiter war etwa 175 Zentimeter groß und von kräftiger Statur. Wer hat die Männer gesehen und kann Angaben zu deren Identität machen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz entgegen, unter der Telefonnummer 02452 920 0. Es gibt zudem die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell