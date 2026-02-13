PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Positives Resümee zum Karnevalsauftakt an Altweiber

Kreis Heinsberg (ots)

Ein größtenteils positives Fazit zieht die Kreispolizeibehörde nach dem Karnevalsauftakt an Altweiber. Die zahlreichen Veranstaltungen im Kreisgebiet verliefen aus polizeilicher Sicht alle überwiegend friedlich und störungsfrei. Bei ausgelassener und fröhlicher Stimmung feierten die Jecken bei verschiedenen karnevalistischen Veranstaltungen. Im gesamten Kreisgebiet kam es nur zu rund zwei Duzend Einsätzen mit karnevalistischem Bezug. In vier Fällen wurden nach Körperverletzungsdelikten Strafanzeigen geschrieben. Außerdem kam es lediglich zu drei Platzverweisen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
