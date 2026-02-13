PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Scheibe an Auto eingeschlagen

Geilenkirchen (ots)

Nachdem sie an der Konrad-Adenauer-Straße eine Scheibe an einem geparkten Auto eingeschlagen hatten, durchsuchten die Täter den Wagen nach Wertgegenständen, gingen jedoch nach ersten Erkenntnissen leer aus. Die Tat ereignete sich zwischen Mittwochabend (11. Februar), 23 Uhr, und Donnerstagmorgen (12. Februar), 8 Uhr.

