POL-HS: Scheibe an Auto eingeschlagen

Gangelt-Birgden (ots) - In der Nacht auf Donnerstag (12. Februar) gelangten Unbekannte am Hoferweg auf ein umfriedetes Firmengelände und schlugen dort ein Fenster ein, um in ein Bürogebäude zu kommen. Möglicherweise durch den ausgelösten Alarm ließen sie von ihrem weiteren Vorhaben ab und flüchteten unerkannt. Ersten Ermittlungen zufolge wurde nichts gestohlen. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg ...

