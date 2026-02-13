POL-HS: Babytasche aus Pkw entwendet
Selfkant-Tüddern (ots)
Am 11. Februar (Mittwoch) entwendeten unbekannte Personen gegen 19 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Straße An der Fummer aus einem geparkten Pkw eine Babytasche mit diversen weiteren Gegenständen.
