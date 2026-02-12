POL-HS: Peugeot Expert entwendet

Heinsberg-Kirchhoven (ots) - Am vergangenen Sonntag (8. Februar) erhielt ein Ehepaar aus Kirchhoven einen Anruf einer unbekannten Frau, die sich als Reinigungskraft ausgab und auf der Suche nach Arbeit sei. Die Eheleute entschieden sich, die Anruferin am Mittwoch (11. Februar) zu Probearbeiten zu bestellen. Diese erschien auch gegen 14 Uhr an der vereinbarten Anschrift in der Tülmer Straße und begann mit ...

mehr