POL-HS: Peugeot Expert entwendet
Selfkant-Süsterseel (ots)
Am frühen Mittwochmorgen (11. Februar) entwendeten unbekannte Täter zwischen 4.20 Uhr und 4.35 Uhr einen Peugeot Expert mit Heinsberger Kennzeichen (HS-), der auf der Einfahrt eines Einfamilienhauses an der Suestrastraße stand.
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell