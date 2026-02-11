POL-HS: Einbruch in Wohnhaus
Wegberg-Klinkum (ots)
Einbrecher drangen im Zeitraum zwischen dem 3. Februar (Dienstag), 12 Uhr, und dem 10. Februar (Dienstag), 17.10 Uhr, in der Römerstraße in ein Wohnhaus ein und durchsuchten mehrere Schränke. Ob sie etwas erbeuteten, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.
