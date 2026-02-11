Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Frauen gelangen in Haus und bestehlen Seniorin

Zeugensuche

Erkelenz-Gerderath (ots)

Zwei bislang unbekannte Frauen klingelten am späten Dienstagnachmittag (10. Februar) gegen 17.30 Uhr in der Lauerstraße an der Haustür einer Seniorin und gaben an, auf Grund einer in der Nähe befindlichen Baustelle die Wasserleitungen überprüfen zu müssen. Die ältere Dame ließ die Frauen daraufhin hinein. Während eine Unbekannte der Bewohnerin Dokumente vorlegte und ablenkte, verlor sie die zweite Frau zwischenzeitlich aus den Augen. Kurz darauf verließen die beiden Frauen das Haus und fuhren mit einem größeren dunklen Pkw in Richtung Erkelenz davon. Im Nachhinein stellte die alte Dame fest, dass Bargeld und Schmuck verschwunden waren. Die jüngere Täterin war etwa 20 bis 25 Jahre alt, hatte einen dunkleren Teint und schwarze Haare, die sie zu einem Zopf gebunden trug. Die Ältere war etwa Mitte 30, blond und hatte einen helleren Teint. Hinweise zur Identität der beschriebenen Frauen, dem Fluchtauto oder weitere verdächtiger Beobachtungen im Bereich der Lauerstraße zur in Rede stehenden Tatzeit nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven entgegen, Telefon 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell