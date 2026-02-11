Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Rampen auf Pumptrackbahn gestohlen

Selfkant-Saeffelen (ots)

Unbekannte Täter stahlen auf der hinter der Grundschule Saeffelen gelegenen Pumptrackbahn zwei sogenannte Rampen, die aus einem Metallgestell und Holzdeck bestehen. Sie standen vor den Landehügeln und hatten eine Länge von etwa drei Meter. Die Tat ereignete sich zwischen dem 3. Februar (Dienstag), 14.30 Uhr, und dem 7. Februar (Samstag), 13.30 Uhr. Hinweise über den Verbleib der Rampen oder weiterer verdächtiger Beobachtungen nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen entgegen, Telefon 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell