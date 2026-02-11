POL-HS: Rampen auf Pumptrackbahn gestohlen
Selfkant-Saeffelen (ots)
Unbekannte Täter stahlen auf der hinter der Grundschule Saeffelen gelegenen Pumptrackbahn zwei sogenannte Rampen, die aus einem Metallgestell und Holzdeck bestehen. Sie standen vor den Landehügeln und hatten eine Länge von etwa drei Meter. Die Tat ereignete sich zwischen dem 3. Februar (Dienstag), 14.30 Uhr, und dem 7. Februar (Samstag), 13.30 Uhr. Hinweise über den Verbleib der Rampen oder weiterer verdächtiger Beobachtungen nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen entgegen, Telefon 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis
