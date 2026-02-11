PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Rampen auf Pumptrackbahn gestohlen

POL-HS: Rampen auf Pumptrackbahn gestohlen
  • Bild-Infos
  • Download

Selfkant-Saeffelen (ots)

Unbekannte Täter stahlen auf der hinter der Grundschule Saeffelen gelegenen Pumptrackbahn zwei sogenannte Rampen, die aus einem Metallgestell und Holzdeck bestehen. Sie standen vor den Landehügeln und hatten eine Länge von etwa drei Meter. Die Tat ereignete sich zwischen dem 3. Februar (Dienstag), 14.30 Uhr, und dem 7. Februar (Samstag), 13.30 Uhr. Hinweise über den Verbleib der Rampen oder weiterer verdächtiger Beobachtungen nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen entgegen, Telefon 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Alle Meldungen Alle
  • 11.02.2026 – 13:00

    POL-HS: E-Scooter entwendet

    Heinsberg (ots) - Am Dienstag (10. Februar) entwendeten unbekannte Personen zwischen 07.45 Uhr und 13.10 Uhr an der Schafhausener Straße im rückwärtigen Bereich der Realschule einen E-Scooter. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

    mehr
  • 10.02.2026 – 13:00

    POL-HS: Starkstromkabel gestohlen

    Hückelhoven-Hilfarth (ots) - Zwischen dem 6. Februar (Freitag), 13.30 Uhr, und dem 9. Februar (Montag), 07.15 Uhr, stahlen unbekannte Personen vom Gelände einer Baustelle an der Straße Im Winkel drei Starkstromkabel. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

    mehr
  • 10.02.2026 – 13:00

    POL-HS: In Auto eingebrochen

    Erkelenz (ots) - Am Montag (9. Februar) schlugen unbekannte Täter auf der August-Horch-Straße, zwischen 17 Uhr und 23.20 Uhr, die Scheibe eines Autos ein und entwendeten aus dem Fahrzeuginnenraum einen Rucksack, in dem sich unter anderem Bargeld und diverse persönliche Ausweisdokumente befanden. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren