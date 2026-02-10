POL-HS: Starkstromkabel gestohlen
Hückelhoven-Hilfarth (ots)
Zwischen dem 6. Februar (Freitag), 13.30 Uhr, und dem 9. Februar (Montag), 07.15 Uhr, stahlen unbekannte Personen vom Gelände einer Baustelle an der Straße Im Winkel drei Starkstromkabel.
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell