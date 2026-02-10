PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Unbekannter stiehlt Seniorin das Portmonee aus der Hand
Zeugensuche

Heinsberg (ots)

Eine Seniorin wurde am vergangenen Samstag (7. Februar) Opfer eines Diebstahls. Gegen 11.30 Uhr sprach ein bislang unbekannter Mann die Heinsbergerin auf dem Parkplatz des Kauflands an und bat um den Euro Einkaufswagenpfand, den die 73-Jährige zuvor in ihren Wagen gesteckt hatte. Ihr Portmonee hielt sie dabei in ihrer Hand. Der Mann nahm der Frau die Geldbörse plötzlich aus der Hand und flüchtete damit in unbekannte Richtung. Der Täter war etwa 25 bis 30 Jahre alt, groß und von schlanker Statur. Er sprach gebrochenes Deutsch und war mit einer dunklen Jacke mit Kapuze bekleidet. Hinweise zur Identität des Unbekannten nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen entgegen, Telefon 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
