Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verkehrskontrollen am vergangenen Wochenende

Kreis Heinsberg (ots)

Bei Kontrollen konnten am vergangenen Wochenende folgende Verkehrsverstöße festgestellt werden:

Fahrten unter BtM-/Alkoholeinfluss:

- Selfkant-Wehr: Landstraße (Alkohol) - Übach-Palenberg-Boscheln: Roermonder Straße (Alkohol) - Hückelhoven: Dinstühler Straße (Alkohol) - Hückelhoven-Ratheim: Jacobastraße / Buscherbahn (Btm) - Wassenberg: Kirchstraße / Am Wehrturm (Alkohol)

Den Betroffenen wurde eine Blutprobe entnommen, zudem wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Anzeige gefertigt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell