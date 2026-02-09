POL-HS: Verkehrskontrollen am vergangenen Wochenende
Kreis Heinsberg (ots)
Bei Kontrollen konnten am vergangenen Wochenende folgende Verkehrsverstöße festgestellt werden:
Fahrten unter BtM-/Alkoholeinfluss:
- Selfkant-Wehr: Landstraße (Alkohol) - Übach-Palenberg-Boscheln: Roermonder Straße (Alkohol) - Hückelhoven: Dinstühler Straße (Alkohol) - Hückelhoven-Ratheim: Jacobastraße / Buscherbahn (Btm) - Wassenberg: Kirchstraße / Am Wehrturm (Alkohol)
Den Betroffenen wurde eine Blutprobe entnommen, zudem wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Anzeige gefertigt.
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell