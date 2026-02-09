PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verkehrskontrollen am vergangenen Wochenende

Kreis Heinsberg (ots)

Bei Kontrollen konnten am vergangenen Wochenende folgende Verkehrsverstöße festgestellt werden:

Fahrten unter BtM-/Alkoholeinfluss:

   - Selfkant-Wehr: Landstraße (Alkohol)
   - Übach-Palenberg-Boscheln: Roermonder Straße (Alkohol)
   - Hückelhoven: Dinstühler Straße (Alkohol)
   - Hückelhoven-Ratheim: Jacobastraße / Buscherbahn (Btm)
   - Wassenberg: Kirchstraße / Am Wehrturm (Alkohol)

Den Betroffenen wurde eine Blutprobe entnommen, zudem wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Anzeige gefertigt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Alle Meldungen Alle
  • 09.02.2026 – 13:00

    POL-HS: Einbruch in Gesamtschule

    Wassenberg (ots) - Am vergangenen Wochenende brachen unbekannte Personen in der Nacht auf Samstag (7. Februar) in einen Klassenraum der Gesamtschule ein. Hierfür hatten sie zuvor das Fenster eingeschlagen. Ersten Ermittlungen zufolge machten sie jedoch keine Beute. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 13:00

    POL-HS: Kraftstoff aus Lkw entwendet

    Hückelhoven-Baal (ots) - Aus einem Lkw entwendeten Unbekannte in der Opelstraße vermutlich in der Nacht von Samstag (7. Februar) auf Sonntag (8. Februar) etwa 250 Liter Dieselkraftstoff, nachdem sie zuvor den Tankdeckel gewaltsam geöffnet hatten. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 13:00

    POL-HS: Tageswohnungseinbruch

    Hückelhoven (ots) - Einbrecher drangen am 6. Februar (Freitag) zwischen 14.30 Uhr und 20.35 Uhr gewaltsam in der Van-Woerden-Straße in ein Reihenhaus ein und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Ersten Ermittlungen zufolge konnten sie mit Bargeld und Schmuck unerkannt entkommen. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren