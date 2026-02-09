POL-HS: Einbruch in Gesamtschule
Wassenberg (ots)
Am vergangenen Wochenende brachen unbekannte Personen in der Nacht auf Samstag (7. Februar) in einen Klassenraum der Gesamtschule ein. Hierfür hatten sie zuvor das Fenster eingeschlagen. Ersten Ermittlungen zufolge machten sie jedoch keine Beute.
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell