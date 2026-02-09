PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Gesamtschule

Wassenberg (ots)

Am vergangenen Wochenende brachen unbekannte Personen in der Nacht auf Samstag (7. Februar) in einen Klassenraum der Gesamtschule ein. Hierfür hatten sie zuvor das Fenster eingeschlagen. Ersten Ermittlungen zufolge machten sie jedoch keine Beute.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Alle Meldungen Alle
  • 09.02.2026 – 13:00

    POL-HS: Kraftstoff aus Lkw entwendet

    Hückelhoven-Baal (ots) - Aus einem Lkw entwendeten Unbekannte in der Opelstraße vermutlich in der Nacht von Samstag (7. Februar) auf Sonntag (8. Februar) etwa 250 Liter Dieselkraftstoff, nachdem sie zuvor den Tankdeckel gewaltsam geöffnet hatten. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 13:00

    POL-HS: Tageswohnungseinbruch

    Hückelhoven (ots) - Einbrecher drangen am 6. Februar (Freitag) zwischen 14.30 Uhr und 20.35 Uhr gewaltsam in der Van-Woerden-Straße in ein Reihenhaus ein und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Ersten Ermittlungen zufolge konnten sie mit Bargeld und Schmuck unerkannt entkommen. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 13:00

    POL-HS: Einbruch in Lagerhalle

    Wegberg-Holtum (ots) - Zwischen dem 6. Februar (Freitag), 20 Uhr und Samstag (7. Februar), 00.15 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter in der Marienstraße Zutritt in eine Lagerhalle und entwendeten ersten Erkenntnissen zufolge unter anderem diverse Werkzeuge, Kettensägen sowie ein Stromaggregat. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren