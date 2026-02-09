POL-HS: Einbruch in Gesamtschule

Hückelhoven (ots) - Einbrecher drangen am 6. Februar (Freitag) zwischen 14.30 Uhr und 20.35 Uhr gewaltsam in der Van-Woerden-Straße in ein Reihenhaus ein und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Ersten Ermittlungen zufolge konnten sie mit Bargeld und Schmuck unerkannt entkommen. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

