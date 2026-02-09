POL-HS: Einbruch in Lagerhalle
Wegberg-Holtum (ots)
Zwischen dem 6. Februar (Freitag), 20 Uhr und Samstag (7. Februar), 00.15 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter in der Marienstraße Zutritt in eine Lagerhalle und entwendeten ersten Erkenntnissen zufolge unter anderem diverse Werkzeuge, Kettensägen sowie ein Stromaggregat.
