POL-HS: Einbruch in Lagerhalle

In der Nacht auf Freitag (6. Februar) verschafften sich unbekannte Personen auf der Kreisbahnstraße gewaltsam Zugang zum Innenraum eines Pkw. Sie durchsuchten den Wagen augenscheinlich nach Wertgegenständen, machten jedoch keine Beute. Im gleichen Tatzeitraum gelangten sie in der Straße An der Burg in ein weiteres Auto, aus dem sie ein Portmonee stahlen. Die Kriminalpolizei prüft nun, ob ein Tatzusammenhang besteht.

