Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Lagerhalle

Wegberg-Holtum (ots)

Zwischen dem 6. Februar (Freitag), 20 Uhr und Samstag (7. Februar), 00.15 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter in der Marienstraße Zutritt in eine Lagerhalle und entwendeten ersten Erkenntnissen zufolge unter anderem diverse Werkzeuge, Kettensägen sowie ein Stromaggregat.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

