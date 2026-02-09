POL-HS: Handtasche aus Auto entwendet
Gangelt (ots)
Aus einem auf der Sittarder Straße abgestellten Auto entwendeten Unbekannte am 6. Februar (Freitag) gegen 6 Uhr morgens eine Handtasche, nachdem sie zuvor mit einem Stein eine Scheibe am Wagen eingeschlagen hatten.
