Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Handtasche aus Auto entwendet

Gangelt (ots)

Aus einem auf der Sittarder Straße abgestellten Auto entwendeten Unbekannte am 6. Februar (Freitag) gegen 6 Uhr morgens eine Handtasche, nachdem sie zuvor mit einem Stein eine Scheibe am Wagen eingeschlagen hatten.

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg

