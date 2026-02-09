Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: 15-Jähriger stürzt mit Rad und verletzt sich schwer

Gangelt-Hastenrath (ots)

Am Samstag (7. Februar) ereignete sich auf der Straße Lindenwinkel zwischen Kievelberg und Hastenrath ein Verkehrsunfall, bei dem ein 15 Jahre alter Junge schwere Verletzungen erlitt. Der Teenager war mit seinem Rad gegen 17.40 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn auf ein angrenzendes Feld abgekommen und hatte sich durch den Sturz so schwere Verletzungen zugezogen, dass er zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste.

