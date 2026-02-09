POL-HS: Porzellan aus Haus entwendet
Übach-Palenberg-Boscheln (ots)
Porzellan erbeuteten unbekannte Täter am Nordring nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die Tat ereignete sich zwischen letzter Woche Mittwoch (4. Februar), 18.45 Uhr, und Freitag (6. Februar), 14 Uhr.
