POL-HS: Diebstahl aus Pkw

Wassenberg (ots) - Am Sonntag (08.02.2026) gegen 12:54 Uhr ereignete sich auf der Kirchstraße in Wassenberg ein Verkehrsunfall, bei welchem ein Radfahrer schwer verletzt wurde. Nach derzeitigen Erkenntnissen querte der Radfahrer (62 Jahre) die Kirchstraße und stieß gegen eine Mauer. Aufgrund des Aufpralls fiel der Mann über die Mauer und zog sich hierbei unter anderem eine Kopfplatzwunde zu. Zur weiteren Versorgung ...

