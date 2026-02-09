POL-HS: Kraftstoff aus Lkw entwendet
Hückelhoven-Baal (ots)
Aus einem Lkw entwendeten Unbekannte in der Opelstraße vermutlich in der Nacht von Samstag (7. Februar) auf Sonntag (8. Februar) etwa 250 Liter Dieselkraftstoff, nachdem sie zuvor den Tankdeckel gewaltsam geöffnet hatten.
