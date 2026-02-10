Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Frontalzusammenstoß zwischen Lkw und Pkw auf der B 56 n

Gangelt-Hastenrath (ots)

Am Montagmorgen (9. Februar) kam es auf der B 56 n zum Frontalzusammenstoß zwischen einem Lkw und einem Pkw, bei dem zwei Menschen verletzt wurden, einer davon lebensgefährlich. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein 41 Jahre alter Mann aus Belgien, der die B 56 n aus Richtung Heinsberg kommend in Fahrtrichtung Niederlande befuhr, gegen 05.30 Uhr mit seinem Pkw auf die Gegenfahrbahn und stieß dort frontal mit einem entgegenkommenden Lkw zusammen. Durch die Kollision erlitt der Pkw-Fahrer lebensgefährliche Verletzungen und musste nach erster medizinischer Versorgung zur weiteren Behandlung mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Der Fahrer des Lkw, ein 51 Jahre alter Mann aus Rumänien, erlitt einen Schock. Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb die B 56 n zwischen Süsterseel und Tüddern vollständig gesperrt. Beide am Unfall beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

