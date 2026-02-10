PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Frontalzusammenstoß zwischen Lkw und Pkw auf der B 56 n

Gangelt-Hastenrath (ots)

Am Montagmorgen (9. Februar) kam es auf der B 56 n zum Frontalzusammenstoß zwischen einem Lkw und einem Pkw, bei dem zwei Menschen verletzt wurden, einer davon lebensgefährlich. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein 41 Jahre alter Mann aus Belgien, der die B 56 n aus Richtung Heinsberg kommend in Fahrtrichtung Niederlande befuhr, gegen 05.30 Uhr mit seinem Pkw auf die Gegenfahrbahn und stieß dort frontal mit einem entgegenkommenden Lkw zusammen. Durch die Kollision erlitt der Pkw-Fahrer lebensgefährliche Verletzungen und musste nach erster medizinischer Versorgung zur weiteren Behandlung mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Der Fahrer des Lkw, ein 51 Jahre alter Mann aus Rumänien, erlitt einen Schock. Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb die B 56 n zwischen Süsterseel und Tüddern vollständig gesperrt. Beide am Unfall beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Alle Meldungen Alle
  • 09.02.2026 – 13:00

    POL-HS: Verkehrskontrollen am vergangenen Wochenende

    Kreis Heinsberg (ots) - Bei Kontrollen konnten am vergangenen Wochenende folgende Verkehrsverstöße festgestellt werden: Fahrten unter BtM-/Alkoholeinfluss: - Selfkant-Wehr: Landstraße (Alkohol) - Übach-Palenberg-Boscheln: Roermonder Straße (Alkohol) - Hückelhoven: Dinstühler Straße (Alkohol) - Hückelhoven-Ratheim: Jacobastraße / Buscherbahn (Btm) - Wassenberg: Kirchstraße / Am Wehrturm (Alkohol) Den Betroffenen ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 13:00

    POL-HS: Einbruch in Gesamtschule

    Wassenberg (ots) - Am vergangenen Wochenende brachen unbekannte Personen in der Nacht auf Samstag (7. Februar) in einen Klassenraum der Gesamtschule ein. Hierfür hatten sie zuvor das Fenster eingeschlagen. Ersten Ermittlungen zufolge machten sie jedoch keine Beute. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 13:00

    POL-HS: Kraftstoff aus Lkw entwendet

    Hückelhoven-Baal (ots) - Aus einem Lkw entwendeten Unbekannte in der Opelstraße vermutlich in der Nacht von Samstag (7. Februar) auf Sonntag (8. Februar) etwa 250 Liter Dieselkraftstoff, nachdem sie zuvor den Tankdeckel gewaltsam geöffnet hatten. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren