Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: In Auto eingebrochen

Erkelenz (ots)

Am Montag (9. Februar) schlugen unbekannte Täter auf der August-Horch-Straße, zwischen 17 Uhr und 23.20 Uhr, die Scheibe eines Autos ein und entwendeten aus dem Fahrzeuginnenraum einen Rucksack, in dem sich unter anderem Bargeld und diverse persönliche Ausweisdokumente befanden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

