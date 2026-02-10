POL-HS: In Auto eingebrochen
Erkelenz (ots)
Am Montag (9. Februar) schlugen unbekannte Täter auf der August-Horch-Straße, zwischen 17 Uhr und 23.20 Uhr, die Scheibe eines Autos ein und entwendeten aus dem Fahrzeuginnenraum einen Rucksack, in dem sich unter anderem Bargeld und diverse persönliche Ausweisdokumente befanden.
