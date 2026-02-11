Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Größere Menge an Zigaretten bei Kellereinbruch entdeckt

Hückelhoven (ots)

Am Montagvormittag (9. Februar) informierte ein Zeuge gegen 11.45 Uhr die Polizei über einen Einbruch in den Kellerraum eines an der Dinstühler Straße gelegenen Mehrfamilienhauses. Bei der Entdeckung des Einbruchs fielen dem Zeugen im besagten Raum mehrere Kartons auf, in denen sich eine größere Anzahl an Zigarettenstangen befanden. Die zwischenzeitlich eingetroffenen Beamten entdeckten in den Kartons sowie im Anschluss in der Wohnung des Kellerraumnutzers, eines 40 Jahre alten Hückelhoveners, insgesamt über 750 Stangen an zumeist unverzollten Zigaretten. Diese wurden sichergestellt und ein Strafverfahren gegen den Mann eingeleitet. Er muss sich nun vor Gericht für seine Taten verantworten.

