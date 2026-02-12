Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Putzfrau bestiehlt Ehepaar am ersten Arbeitstag

Zeugensuche

Heinsberg-Kirchhoven (ots)

Am vergangenen Sonntag (8. Februar) erhielt ein Ehepaar aus Kirchhoven einen Anruf einer unbekannten Frau, die sich als Reinigungskraft ausgab und auf der Suche nach Arbeit sei. Die Eheleute entschieden sich, die Anruferin am Mittwoch (11. Februar) zu Probearbeiten zu bestellen. Diese erschien auch gegen 14 Uhr an der vereinbarten Anschrift in der Tülmer Straße und begann mit Reinigungsarbeiten. Gegen 15.30 Uhr verließ die Unbekannte plötzlich das Haus in unbekannte Richtung. Kurz darauf fiel den Bewohnern auf, dass nicht nur die Putzfrau, sondern auch eine Armbanduhr sowie ein Portmonee mit einem niedrigen vierstelligen Geldbetrag verschwunden war. Die Täterin war etwa 30 bis 40 Jahre alt und schlank. Sie hatte dunkle schulterlange Haare, auffallend volle Lippen und ein osteuropäisches Erscheinungsbild. Hinweise zur Identität der Unbekannten nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen entgegen, Telefon 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell