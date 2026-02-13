PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Tageswohnungseinbruch

Heinsberg (ots)

Am Donnerstag (12. Februar) drangen Einbrecher zwischen 12 Uhr und 20.20 Uhr gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Straße Auf dem halben Mond ein und durchsuchten es nach Diebesgut. Nach ersten Erkenntnissen entkamen sie mit Schmuck.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

