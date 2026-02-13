POL-HS: Tageswohnungseinbruch
Heinsberg (ots)
Am Donnerstag (12. Februar) drangen Einbrecher zwischen 12 Uhr und 20.20 Uhr gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Straße Auf dem halben Mond ein und durchsuchten es nach Diebesgut. Nach ersten Erkenntnissen entkamen sie mit Schmuck.
