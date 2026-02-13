POL-HS: Einbruch in Hotel
Wassenberg (ots)
Auf dem Burgberg brachen zwei bislang unbekannte Täter am frühen Donnerstagmorgen (12. Februar), um kurz nach 4 Uhr, gewaltsam einen Nebeneingang des Hotels auf und suchten den Rezeptionsbereich auf, wo sie gewaltsam eine Kasse öffneten und Bargeld in unbekannter Höhe entwendeten.
