POL-HS: Tageswohnungseinbruch
Erkelenz (ots)
Am vergangenen Samstag (14. Februar) drangen Einbrecher zwischen 15 Uhr und 20.30 Uhr gewaltsam in ein an der Anton-Heinen-Straße gelegenes Einfamilienhaus ein und durchsuchten es nach Wertgegenständen. Ob etwas entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.
