Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Tageswohnungseinbruch

Erkelenz (ots)

Am vergangenen Samstag (14. Februar) drangen Einbrecher zwischen 15 Uhr und 20.30 Uhr gewaltsam in ein an der Anton-Heinen-Straße gelegenes Einfamilienhaus ein und durchsuchten es nach Wertgegenständen. Ob etwas entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

