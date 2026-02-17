POL-HS: Tageswohnungseinbruch

Kreis Heinsberg (ots) - Ein größtenteils positives Fazit zieht die Kreispolizeibehörde nach dem Karnevalsauftakt an Altweiber. Die zahlreichen Veranstaltungen im Kreisgebiet verliefen aus polizeilicher Sicht alle überwiegend friedlich und störungsfrei. Bei ausgelassener und fröhlicher Stimmung feierten die Jecken bei verschiedenen karnevalistischen Veranstaltungen. Im gesamten Kreisgebiet kam es nur zu rund zwei ...

