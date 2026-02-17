POL-HS: Schuhe bei Einbruch in Einfamilienhaus gestohlen
Hückelhoven (ots)
Unbekannte Täter verschafften sich am Sonntag (15. Februar) zwischen 12 Uhr und 16.30 Uhr in der Straße Im Siel gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus. Sie durchsuchten es nach Diebesgut und flüchteten schließlich unerkannt mit einem Paar neu verpackter Schuhe.
