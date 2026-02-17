POL-HS: Schuhe bei Einbruch in Einfamilienhaus gestohlen

Erkelenz (ots) - Zwei junge Männer betraten am 13. Februar (Freitag) gegen 15.45 Uhr einen an der Kölner Straße gelegenen Mobilfunkladen und fragten nach bestimmten Smartphones. Danach verließen sie wieder das Ladenlokal. Als sich der Verkäufer einer weiteren Kundin zuwandte und im Gespräch war, betraten die Unbekannten das Geschäft erneut, rissen zwei ...

mehr