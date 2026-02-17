PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Schuhe bei Einbruch in Einfamilienhaus gestohlen

Hückelhoven (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich am Sonntag (15. Februar) zwischen 12 Uhr und 16.30 Uhr in der Straße Im Siel gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus. Sie durchsuchten es nach Diebesgut und flüchteten schließlich unerkannt mit einem Paar neu verpackter Schuhe.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Alle Meldungen Alle
  • 17.02.2026 – 13:00

    POL-HS: Unbekannte stehlen Smartphones in Mobilfunkgeschäft / Zeugensuche

    Erkelenz (ots) - Zwei junge Männer betraten am 13. Februar (Freitag) gegen 15.45 Uhr einen an der Kölner Straße gelegenen Mobilfunkladen und fragten nach bestimmten Smartphones. Danach verließen sie wieder das Ladenlokal. Als sich der Verkäufer einer weiteren Kundin zuwandte und im Gespräch war, betraten die Unbekannten das Geschäft erneut, rissen zwei ...

    mehr
  • 17.02.2026 – 13:00

    POL-HS: Tageswohnungseinbruch

    Erkelenz (ots) - Am vergangenen Samstag (14. Februar) drangen Einbrecher zwischen 15 Uhr und 20.30 Uhr gewaltsam in ein an der Anton-Heinen-Straße gelegenes Einfamilienhaus ein und durchsuchten es nach Wertgegenständen. Ob etwas entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

    mehr
  • 17.02.2026 – 13:00

    POL-HS: E-Scooter gestohlen

    Heinsberg (ots) - Unbekannte stahlen letzte Woche Donnerstag (12. Februar) zwischen 7 Uhr und 17 Uhr in der Hochstraße aus dem Hausflur eines Mehrfamilienhauses einen E-Scooter. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren