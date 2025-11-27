PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: be a rookie - Infoabend der Polizei Haßloch

  • Bild-Infos
  • Download

Haßloch (ots)

Ihr habt Interesse an einem vielfältigen, krisensicheren und spannenden Job, der Euch viel Abwechslung bietet? Ihr seid Euch nicht sicher, ob ihr für den Beruf geeignet seid? Ihr wollt Näheres über den Auswahltest und die beruflichen Möglichkeiten erfahren?

Dann kommt vorbei, wir freuen uns auf Euch!

Wo? Polizei Haßloch, Meckenheimer Str. 10, 67454 Haßloch

Wann? Freitag, 12.12.2025, 18:00-20:00 Uhr

Bitte meldet Euch zu der Veranstaltung unter der E-Mail pihassloch.einstellungen@polizei.rlp.de oder unter Tel.-Nr. 06324 933-2605 an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Haßloch

Telefon: 06324 933-2605
E-Mail: pihassloch.einstellungen@polizei.rlp.de
https://www.polizei.rlp.de/

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

    POL-PDNW: (Wachenheim) - Fahrt unter Alkoholeinwirkung

    BAD DÜRKHEIM (ots) - Am 27.11.2025 gegen 01:00 Uhr konnte in der Weinstraße in Wachenheim der Fahrer eines VW Transporters einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Während der Kontrolle des 58-Jährigen konnten die Polizeibeamten Atemalkoholgeruch feststellen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,84 Promille. Auf der Dienststelle der Polizei Bad Dürkheim wurde ein ...

    POL-PDNW: Taschendiebstähle im Ortsbereich

    Haßloch (ots) - Am 26.11.2025 kam es zunächst in der Moltkestraße in 67454 Haßloch zu einem versuchten Taschendiebstahl in einem dort befindlichen Supermarkt. Hierbei agierten insgesamt drei Täterinnen. Die Geschädigte wurde jedoch auf den Diebstahl aufmerksam und verfolgte eine der Täterin, sodass diese die Handtasche noch auf der Flucht fallen ließ. Gegen 15:15 Uhr kam es zu einem vollendeten Taschendiebstahl in ...

