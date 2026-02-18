POL-HS: E-Scooter vor Schnellrestaurant gestohlen

Kreis Heinsberg (ots) - Bei Kontrollen konnten am vergangenen Wochenende folgende Verkehrsverstöße festgestellt werden: Fahrten unter BtM-/Alkoholeinfluss: - Hückelhoven: Am Landabsatz (Alkohol) - Hückelhoven-Ratheim: Zum Mahracker (Btm) - Hückelhoven-Hilfarth: Kaphof (Alkohol) - Wassenberg: Am Stadtrain/Nordstraße (Alkohol) Den Betroffenen wurde eine Blutprobe entnommen, zudem wurde die Weiterfahrt untersagt und ...

