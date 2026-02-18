PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: E-Scooter vor Schnellrestaurant gestohlen

Hückelhoven (ots)

Unbekannte stahlen am Dienstag (17. Februar) zwischen 16.35 Uhr und 16.50 Uhr in der Roermonder Straße vor einem Schnellrestaurant einen E-Scooter, der an den dortigen Fahrradständern abgestellt war.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

