POL-HS: E-Scooter vor Schnellrestaurant gestohlen
Hückelhoven (ots)
Unbekannte stahlen am Dienstag (17. Februar) zwischen 16.35 Uhr und 16.50 Uhr in der Roermonder Straße vor einem Schnellrestaurant einen E-Scooter, der an den dortigen Fahrradständern abgestellt war.
