Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Haushaltshilfen stehlen Portmonee bei Vorstellungsgespräch
Zeugensuche

Wassenberg-Birgelen (ots)

Ein Ehepaar suchte per Annonce im Internet nach einer Haushaltshilfe. Auf diese Anzeige meldete sich schließlich eine weibliche Person, die dann am vergangenen Samstag (14. Februar) gegen 16 Uhr in Begleitung einer jüngeren Frau am Haus der Eheleute in der Heinrich-Giesen-Straße erschien. Die Frauen begutachteten alle Räume im Haus und schickten die Bewohner zwischenzeitlich weg, um Putzmittel zu holen, so dass sie sich zeitweise unbeaufsichtigt im Haus bewegen konnten. Nach etwa 20 Minuten verließen sie das Haus wieder. Anschließend stellten das Ehepaar fest, dass die unbekannten Frauen ein Portmonee mit Bargeld, persönlichen Ausweisdokumenten sowie einer Bankkarte mitgenommen hatten. Die Frau, die sich auf die Anzeige gemeldet hatte, war etwa 35 Jahre alt, zirka 165 Zentimeter groß und schlank. Sie hatte hellblonde halblange Haare, eine auffällig volle Oberlippe und trug eine beige Jacke. Ihre jüngere Begleiterin war etwa 18 Jahre alt, ebenfalls zirka 165 Zentimeter groß und von schlanker Statur. Sie hatte dunkle lange Haare und ein ovales Gesicht. Wer hat die Frauen im Bereich der Heinrich-Giesen-Straße zum in Rede stehenden Tatzeitraum gesehen und kann Angaben zu deren Identität machen? Wer hat verdächtige Fahrzeuge im Nahbereich beobachtet? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz entgegen, unter der Telefonnummer 02452 920 0. Es gibt zudem die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

