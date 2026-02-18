POL-HS: Zulassungsbescheinigung aus Pkw entwendet
Hückelhoven-Ratheim (ots)
Auf der Jacobastraße gelangten unbekannte Personen in einen Pkw und entwendeten nach ersten Erkenntnissen eine Zulassungsbescheinigung. Die Tat ereignete sich zwischen dem 15. Februar (Sonntag), 12 Uhr, und dem 17. Februar (Dienstag), 03.45 Uhr.
