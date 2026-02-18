PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zulassungsbescheinigung aus Pkw entwendet

Hückelhoven-Ratheim (ots)

Auf der Jacobastraße gelangten unbekannte Personen in einen Pkw und entwendeten nach ersten Erkenntnissen eine Zulassungsbescheinigung. Die Tat ereignete sich zwischen dem 15. Februar (Sonntag), 12 Uhr, und dem 17. Februar (Dienstag), 03.45 Uhr.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

