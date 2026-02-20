PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Vollendeter und versuchter Geldwechselbetrug
Zeugensuche

Erkelenz (ots)

Ein unbekannter Täter betrat am 19. Februar (Donnerstag) gegen 14.55 Uhr einen an der August-Horch-Straße gelegenen Non-Food-Discounter und begab sich an die Kasse, um Geld zu wechseln. Nach mehrfachem Hin- und Herwechseln verlor die Kassiererin den Überblick. Nachdem sie ihren Kassenbestand überprüfte, fiel ihr auf, dass 50 Euro fehlten. Vermutlich derselbe Mann tauchte dann etwa 20 Minuten später auf der Kölner Straße in einer weiteren Filiale des Discounters auf und wollte erneut Geld wechseln. In diesem Fall war die Kassiererin skeptisch, so dass der Betrug diesmal scheiterte. Er war etwa 180 Zentimeter groß, hatte schwarze Haare, einen Vollbart und ein südländisches Erscheinungsbild. Er trug ein schwarz-weißes Basecap und hatte Tätowierungen auf beiden Unterarmen.

Wer hat den Mann zum in Rede stehenden Zeitraum an den beschriebenen Örtlichkeiten gesehen und kann Angaben zu seiner Identität machen? Wer hat verdächtige Fahrzeuge im Nahbereich beobachtet? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven entgegen, unter der Telefonnummer 02452 920 0. Es gibt zudem die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

