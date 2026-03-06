PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Anhänger löst sich während der Fahrt und verursacht Unfall

Viereck (ots)

Bereits am gestrigen Nachmittag kam es gegen 12:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L 321, in Folge dessen drei Personen leicht verletzt wurden.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen befuhr ein 67-Jähriger mit seinem Pkw Skoda samt Anhänger die L 321 aus Richtung Pasewalk kommend in Richtung Torgelow. Kurz vor der Ortschaft Viereck habe sich der Anhänger des 67-Jährigen, wahrscheinlich aufgrund eines technischen Defekts, von der Anhängerkupplung gelöst. In weiterer Folge schleuderte dieser zunächst in den Gegenverkehr und stieß dort mit dem Pkw Hyundai eines 48-Jährigen zusammen. Anschließend prallte der Anhänger vom Fahrzeug ab und schleuderte gegen die Fahrzeugfront des Pkw Dacia einer 49-Jährigen, welcher hinter dem Skoda fuhr. Durch das Unfallgeschehen wurden der 48-jährige Hyundai-Fahrer, dessen 43-jährige Beifahrerin sowie die 49-jährige Fahrerin des Dacia leichtverletzt.

An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von 18.600 Euro. Zur Befreiung der Fahrbahn von Trümmerteilen sowie der Bergung eines der Pkw war die Fahrbahn für die Dauer einer Stunde gesperrt.

Die Polizei ermittelt im Zuge des Unfallgeschehens gegen den nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung.

