Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Kontrolle überführt Diebesduo

Seebad Ahlbeck (Insel Usedom) (ots)

Am gestrigen Morgen beobachteten Beamte der Bundespolizei gegen 07:20 Uhr zwei männliche Personen, welche sich aus Richtung Ahlbeck dem Grenzübergang nach Swinemünde näherten. Hierbei fielen ihnen unter anderem diverse Kabel auf, welche die Personen auf ihren Fahrrädern transportierten. Da den Polizisten die Situation dubios vorkam, entschlossen sie sich die beiden Männer zu kontrollieren.

Es stellte sich heraus, dass sie mit ihrem Verdacht richtig lagen. Kaum, dass die Polizisten die beiden Männer ansprachen, ergriff einer von ihnen die Flucht. Der Zweite konnte durch die Beamten jedoch noch vor Ort gestellt werden.

Durch die Hinzuziehung von Beamten des Heringsdorfer Polizeireviers und der weiteren Ermittlungen vor Ort konnte bei dem 48-jährigen Polen zunächst diverses Diebesgut im Wert von circa 3.000 Euro festgestellt werden. Im weiteren Verlauf konnten die entwendeten Gegenstände, hierunter unter anderem Küchengeräte, Lebensmittel, Alkohol und Buntmetall, Tatorten in der Ahlbecker Grenzstraße zugeordnet werden.

Zudem konnte durch weitere Ermittlungen auch die Identität des zweiten Täters in Erfahrung gebracht werden. Bei diesem handelt es sich um einen 40-jährigen Polen.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des besonders schweren Falles des Diebstahls.

