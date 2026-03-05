PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Musik genießen und Gutes tun - Kartenvorverkauf für das 30. Benefizkonzert des PP Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots)

In sechs Wochen ist es soweit: Am 18. April 2026 findet bereits zum 30. Mal das Benefizkonzert des Polizeipräsidiums Neubrandenburg statt. Unter der Leitung von Kenichiro Kojima präsentiert die Neubrandenburger Philharmonie musikalische Meisterwerke unter anderem von Peter Tschaikowski und Antonín Dvorák.

Wer sich das nicht entgehen lassen möchte, sollte sich beeilen. Der Kartenvorverkauf läuft bereits und es sind nur noch wenige Karten verfügbar.

Alle Zuhörerinnen und Zuhörer genießen an diesem Abend nicht nur klassische Musikstücke, sondern engagieren sich mit ihrem Konzertbesuch auch für den guten Zweck. Das Benefizkonzert unterstützt - wie in jedem Jahr - gemeinnützige Vereine aus Neubrandenburg und der Umgebung.

Erstmals in diesem Jahr wird Polizeipräsident Arne Wurzler beim Benefizkonzert dabei sein. "Mit dieser besonderen Veranstaltung setzen wir nicht nur eine langjährige Tradition fort, sondern auch ein Zeichen für die Region. Wir wollen damit als Organisation das örtliche Engagement unterstützen und allen Mitbürgerinnen und Mitbürgern, die sich für die Gesellschaft einbringen, damit unsere Wertschätzung entgegenbringen", so der Polizeipräsident. Das Konzert wird auch 2026 wieder gemeinsam mit der Landesgruppe Mecklenburg-Vorpommern der International Police Association (IPA) organisiert.

Das Polizeipräsidium Neubrandenburg möchte an dieser Stelle zudem darauf hinweisen, dass Sponsoren und Förderer, die die regionale Vereinsarbeit unterstützen möchten, noch die Möglichkeit haben, zu spenden. Jeder gespendete Euro wird dabei vollständig an die gemeinnützigen Vereine weitergegeben.

Karten gibt es über das Polizeipräsidium unter der Telefonnummer 0395 5582 2001 oder der 0395 5582 2002 zu erwerben. Alternativ können Sie Ihre Bestellung auch per E-Mail an: infoaustausch-pp.neubrandenburg@polmv.de senden. Über diese E-Mail können Sie sich ebenfalls melden, wenn Sie spenden möchten.

Die Einnahmen aus den Kartenverkäufen werden zur Kostendeckung der Veranstaltung genutzt.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Caroline Kohl
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 0395/5582-2041
E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

