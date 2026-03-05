PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Nach Zeugenhinweis - alkoholisierte Autofahrerin auf der B105 durch Polizei gestoppt

Greifswald (ots)

Am 04.03.2026, gegen 19:00 Uhr, meldete ein Zeuge der Polizei einen PKW auf der B105 bei Mesekenhagen zwischen Greifswald und Stralsund, der auffällig in Schlangenlinien und immer wieder fast in den Gegenverkehr fuhr.

Beamte des Polizeihauptrevieres Greifswald konnten den gemeldeten Skoda in Fahrtrichtung Greifswald feststellen und die Fahrzeugführerin kontrollieren.

Die 61-jährige deutsche Fahrerin wirkte augenscheinlich alkoholisiert; die Beamten nahmen deutlichen Alkoholgeruch wahr. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 2 Promille. Daraufhin wurden der Führerschein sowie die Fahrzeugschlüssel der Frau beschlagnahmt und eine Blutprobenentnahme in der Uniklinik Greifswald durchgeführt.

Während der Fahrt unter Alkoholeinfluss und bei absoluter Fahruntüchtigkeit beschädigte die 61-Jährige zudem ein Verkehrszeichen entlang der B105.

Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs durch Fahren unter Alkohol und wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort gegen die Autofahrerin.

Insgesamt ist am PKW und dem Verkehrsschild ein Schaden von rund 1500 Euro entstanden.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Ben Tuschy
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03971 251-3041
E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

  • 05.03.2026 – 08:01

    POL-NB: Autofahrer kommt auf der B109 von der Fahrbahn ab und überschlägt sich

    Greifswald (ots) - Gestern Mittag, am 4. März 2026, gegen 13 Uhr, kam ein 86-jähriger Deutscher mit seinem PKW auf der B109 bei Hanshagen in Fahrtrichtung Anklam aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug, einen Skoda, kam nach rechts von der ...

  • 05.03.2026 – 00:04

    POL-NB: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person in Tribsees

    Grimmen (LK V-R) (ots) - Am 04.03.2026 kam es gegen 20 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Verbindungsweg in Tribsees. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam ein 21-jähriger Fahrzeugführer eines PKW Skoda aus noch ungeklärter Ursache alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Straßenbaum. Der Fahrzeugführer wurde durch den Unfall leicht ...

