Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Nach Zeugenhinweis - alkoholisierte Autofahrerin auf der B105 durch Polizei gestoppt

Greifswald (ots)

Am 04.03.2026, gegen 19:00 Uhr, meldete ein Zeuge der Polizei einen PKW auf der B105 bei Mesekenhagen zwischen Greifswald und Stralsund, der auffällig in Schlangenlinien und immer wieder fast in den Gegenverkehr fuhr.

Beamte des Polizeihauptrevieres Greifswald konnten den gemeldeten Skoda in Fahrtrichtung Greifswald feststellen und die Fahrzeugführerin kontrollieren.

Die 61-jährige deutsche Fahrerin wirkte augenscheinlich alkoholisiert; die Beamten nahmen deutlichen Alkoholgeruch wahr. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 2 Promille. Daraufhin wurden der Führerschein sowie die Fahrzeugschlüssel der Frau beschlagnahmt und eine Blutprobenentnahme in der Uniklinik Greifswald durchgeführt.

Während der Fahrt unter Alkoholeinfluss und bei absoluter Fahruntüchtigkeit beschädigte die 61-Jährige zudem ein Verkehrszeichen entlang der B105.

Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs durch Fahren unter Alkohol und wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort gegen die Autofahrerin.

Insgesamt ist am PKW und dem Verkehrsschild ein Schaden von rund 1500 Euro entstanden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell