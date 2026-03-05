Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person in Tribsees

Grimmen (LK V-R) (ots)

Am 04.03.2026 kam es gegen 20 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Verbindungsweg in Tribsees. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam ein 21-jähriger Fahrzeugführer eines PKW Skoda aus noch ungeklärter Ursache alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Straßenbaum. Der Fahrzeugführer wurde durch den Unfall leicht verletzt und musste durch einen Rettungswagen ins Krankenhaus nach Bartmannshagen verbracht werden. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit (wirtschaftlicher Totalschaden). Es musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Am Baum und am Fahrzeug entstand ein Gesamtschaden von ca. 9000 Euro. Im Auftrag David Haupt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

