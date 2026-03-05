PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person in Tribsees

Grimmen (LK V-R) (ots)

Am 04.03.2026 kam es gegen 20 Uhr zu einem Verkehrsunfall im 
Verbindungsweg in Tribsees. 
Nach derzeitigen Erkenntnissen kam ein 21-jähriger Fahrzeugführer 
eines PKW Skoda aus noch ungeklärter Ursache alleinbeteiligt nach 
links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Straßenbaum.

Der Fahrzeugführer wurde durch den Unfall leicht verletzt und musste 
durch einen Rettungswagen ins Krankenhaus nach Bartmannshagen 
verbracht werden.

Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit (wirtschaftlicher 
Totalschaden). Es musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen 
werden. Am Baum und am Fahrzeug entstand ein Gesamtschaden von ca. 
9000 Euro.

Im Auftrag

David Haupt
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Dezernat 1, Einsatzleitstelle
Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

