Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Streitigkeiten eskalieren und Mann wird ins Gesicht geschlagen

Greifswald (ots)

Am 03.03.2026, gegen 16 Uhr, kam es am Bahnhofsvorplatz in Greifswald zu einem Vorfall, bei dem ein 20-jähriger Deutscher einen 60-jährigen Serben ins Gesicht schlug.

Der Streit soll begonnen haben, als der 60-Jährige mit seiner Ehefrau spazieren ging und der 20-Jährige mit seinem Fahrrad so dicht an dem Pärchen vorbeifuhr, dass sie beinahe getroffen wurden. Als der ältere Mann den Radfahrer daraufhin ansprach, reagierte dieser offenbar verbal aggressiv, was zu einem Wortgefecht führte. In der Folge beleidigte der 20-Jährige den älteren Mann, schlug ihm ins Gesicht und entfernte sich anschließend vom Tatort Der 60-Jährige wurde dabei leicht verletzt, benötigte aber keine medizinische Versorgung.

Eingesetzte Beamte des Polizeihauptrevieres Greifswald konnten den 20-Jährigen wenig später im nahegelegenen Einkaufszentrum ausfindig machen. Gegen ihn wird nun wegen Körperverletzung und Beleidigung ermittelt. Es wird außerdem geprüft, ob der Vorfall möglicherweise aufgrund der Herkunft des Geschädigten politisch motiviert war.

Weitere Angaben können nicht gemacht werden.

Für Medienvertreter:
Ben Tuschy
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03971 251-3041
E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

