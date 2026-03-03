PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Versuchte Einbruchsdiebstähle in Ferienwohnungen

Binz/Prora (ots)

In der Zeit von Freitag, dem 27. Februar 2026, gegen 15:00 Uhr, bis zum Montagmorgen, 02. März 2026, kam es in Binz auf Rügen zu insgesamt neun versuchten Einbruchsdiebstählen in Ferienwohnungen.

Nach derzeitigem Stand versuchten bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Objekt in der Straße Südstrand im Ortsteil Prora einzudringen. In allen Fällen blieb es glücklicherweise beim Versuch. Die Täter scheiterten offenbar daran, die Wohnungstüren zu öffnen. Es entstand Sachschaden in vierstelliger Höhe.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei nimmt den Vorfall erneut zum Anlass, auf kriminalpolizeiliche Präventionsmöglichkeiten hinzuweisen. Bewohner und Eigentümer von Ferienwohnungen sollten insbesondere darauf achten, Türen und Fenster auch bei kurzer Abwesenheit konsequent zu verschließen. Zudem wird empfohlen, mechanische Sicherungen zu nutzen oder entsprechend nachzurüsten. Eine aufmerksame Nachbarschaft kann ebenfalls helfen, Straftaten zu verhindern. Ungewöhnliche Personenbewegungen - auch im Bereich von Ferienwohnungen - sollten umgehend der Polizei gemeldet werden.

Die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle der Polizeiinspektion Stralsund bietet eine kostenlose und individuelle Beratung zum Thema Einbruchschutz an. Termine können telefonisch unter 03831-245 255 oder per E-Mail an kripoberatung.stralsund@polizei.mv-regierung.de vereinbart werden. Dort erhalten Interessierte umfassende Informationen zu technischen und organisatorischen Schutzmaßnahmen.

