POL-NB: Girls Day: Polizei der Region gibt Einblicke

Landkreise Mecklenburgische Seenplatte, Vorpommern-Greifswald, Vorpommern-Rügen (ots)

Bekommen Frauen bei der Polizei eine leichtere Schutzweste? Und müssen sie Tätern auch hinterherrennen? Beim "Girls Day" am 23. April 2026 können Schülerinnen diese und viele weitere Fragen direkt vor Ort bei der Polizei nicht nur loswerden, sondern auch selbst Polizeialltag in den Landkreisen Vorpommern-Rügen, Mecklenburgische Seenplatte und Vorpommern-Greifswald miterleben. Denn die Polizei macht in diesem Jahr in allen drei Zuständigkeitsbereichen des Polizeipräsidiums Neubrandenburg beim "Girls Day" mit.

Der Polizeiberuf bietet so einige Vorteile: Bei der Polizei gibt es bei der Bezahlung keine Unterschiede nach Frau oder Mann, Frauen haben gute Karrierechancen und müssen natürlich auch anpacken und die volle Ausrüstung am Körper tragen. Wer sich also vorstellen kann, nach der Schule bei der Polizei anzufangen, aber noch nicht so ganz genau den Plan hat, was das eigentlich bedeutet, sollte den "Girls Day" zum Reinschnuppern unbedingt nutzen.

Die Anmeldungen erfolgen über die Seite www.girls-day.de - dort können sowohl das gewünschte Revier ausgesucht als auch Infos zur Anmeldung eingesehen werden.

Im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte können Mädels in allen acht Polizeirevieren des Zuständigkeitsbereichs der Polizeiinspektion von Friedland bis Röbel, Waren bis Demmin, Friedland bis Neustrelitz und Neubrandenburg bis Altentreptow einen Platz ergattern und je nach Einsatzsituation unter anderem bei der Spurensicherung dabei sein und natürlich auch die schwere Weste ausprobieren. Zudem öffnet die Kriminalpolizeiinspektion Neubrandenburg ihre Türen. Dort kümmern sich Ermittlerinnen und Ermittler um schwere Kriminalität wie große Drogendelikte, Cyberkriminalität oder auch Tötungssachverhalte.

Noch Fragen rund um den "Girls Day" bei der Polizei im Landkreis MSE offen? Dann einfach an den Bereich Öffentlichkeitsarbeit unter folgenden Erreichbarkeiten wenden:

Claudia Berndt, 0395 / 55825003 oder pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

Auch die Polizeiinspektion Anklam beteiligt sich 2026 am bundesweiten Girls Day und öffnet ihre Türen für interessierte Mädchen. Mit dabei sind alle sechs Reviere der Polizeiinspektion, die spannende Einblicke in den vielseitigen Polizeiberuf ermöglichen. In Anklam, Greifswald, Heringsdorf, Pasewalk, Ueckermünde und Wolgast haben die Teilnehmerinnen die Gelegenheit, den Arbeitsalltag der Polizei kennenzulernen, hinter die Kulissen zu schauen und mit Polizistinnen und Polizisten ins Gespräch zu kommen. Dabei lernen sie unter anderem die Revierleiterinnen und Revierleiter persönlich kennen und erfahren aus erster Hand, wie abwechslungsreich und verantwortungsvoll der Beruf bei der Polizei ist. Und auch die Kriminalpolizeiinspektion Anklam, die für die beiden Landkreise Vorpommern-Greifswald und Vorpommern-Rügen zuständig ist, möchte den Schülerinnen Einblicke in die Arbeit der Kriminalisten bieten. Begrüßt werden die Mädchen entweder persönlich vor Ort oder online durch den Inspektionsleiter der Polizeiinspektion Anklam.

Offene Fragen zum "Girls Day" bei der Polizei im Bereich Vorpommern-Greifswald können an den Sachbereich Öffentlichkeitsarbeit gerichtet werden:

Ben Tuschy, 03971 / 2513040 oder pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

In der Polizeiinspektion Stralsund wird es sowohl im Stralsunder Hauptrevier wie auch im Revier in Sassnitz auf Rügen innerhalb verschiedener Zeitfenster Veranstaltung mit mehreren Stationen geben. Zwischen 09:00 Uhr und 14:00 Uhr erleben interessierte Mädchen in Stralsund in je drei Etappen unter anderem das Polizeimotorrad, können Spuren sichern und erhalten eine Technikschau. In Sassnitz werden Fahrzeugtechnik, Aufgaben der Polizei und auch Infos zu den Einstellungsvoraussetzungen ebenfalls zeitlich gestaffelt für Teilnehmerinnen angeboten. Hier finden die jeweiligen Veranstaltungen im Zeitraum zwischen 09:00 Uhr und 12:00 Uhr statt.

Ansprechpartner für Fragen rund um den "Girls Day" in Stralsund und auf Rügen ist der Sachbereich Öffentlichkeitsarbeit:

Juliane Boutalha, 03831 / 245204 oder pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Also, an alle Mädels, bei denen jetzt das Interesse geweckt ist, praktische Einblicke in den Polizeialltag zu bekommen und Fragen loswerden zu können: Meldet euch an und nutzt diese tolle Gelegenheit, den Schultag im Revier bei einem abwechslungsreichen, verantwortungsvollen Beruf zu erleben. Und vielleicht gleich ein längeres Praktikum in den höheren Klassen klarzumachen.

Noch mal zur Erinnerung: Anmeldungen erfolgen über die Seite www.girls-day.de

