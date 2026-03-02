Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen in Demmin (LK Mecklenburgische Seenpplatte)

Demmin (ots)

Am 02.03.2026, gegen 17:45 Uhr, kam es in der Kahldenstraße in Demmin zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhren zwei Leichtkrafträder hintereinander den rechten und ein bislang unbekannter PKW den linken Fahrstreifen der Kahldenstraße. Nach Zeugenaussagen deutete der Fahrzeugführer des PKW einen Fahrstreifenwechsel nach rechts an. Der 17-jährige deutsche Fahrer eines der Leichtkrafträder verringerte aus Sorge, vom PKW übersehen zu werden, seine Geschwindigkeit. Der 16-jährige deutsche Fahrzeugführer des dahinterfahrenden Krades bemerkte den Bremsvorgang zu spät und fuhr auf das vor ihm fahrende Leichtkraftrad auf. In der weiteren Folge kamen beide Kräder nach rechts von der Fahrbahn ab. Der 16-Jährige kollidierte im Anschluss mit seinem Fahrzeug mit dem Unterstand der dortigen Bushaltestelle. Der 16-jährige Fahrer erlitt dabei leichte Verletzungen. Seine 15-jährige deutsche Mitfahrerin wurde bei dem Unfall schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt. Sie wurde zur weiteren medizinischen Behandlung mit einem RTW in das Kreiskrankenhaus Demmin verbracht. An der Bushaltestelle und den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 4.000 Euro. Zum Fahrstreifenwechsel seitens des PKW kam es schlussendlich nicht. Dieser setzte seine Fahrt fort. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallgeschehen oder dem bislang unbekannten PKW machen können, werden gebeten, sich an das Polizeihauptrevier Demmin unter 03998254224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

