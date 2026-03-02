PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen in Demmin (LK Mecklenburgische Seenpplatte)

Demmin (ots)

Am 02.03.2026, gegen 17:45 Uhr, kam es in der Kahldenstraße in Demmin
zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Nach derzeitigem 
Kenntnisstand befuhren zwei Leichtkrafträder hintereinander den 
rechten und ein bislang unbekannter PKW den linken Fahrstreifen der 
Kahldenstraße.  Nach Zeugenaussagen deutete der Fahrzeugführer des 
PKW einen Fahrstreifenwechsel nach rechts an. Der 17-jährige deutsche
Fahrer eines der Leichtkrafträder verringerte aus Sorge, vom PKW 
übersehen zu werden, seine Geschwindigkeit. Der 16-jährige deutsche 
Fahrzeugführer des dahinterfahrenden Krades bemerkte den Bremsvorgang
zu spät und fuhr auf das vor ihm fahrende Leichtkraftrad auf. In der 
weiteren Folge kamen beide Kräder nach rechts von der Fahrbahn ab. 
Der 16-Jährige kollidierte im Anschluss mit seinem Fahrzeug mit dem 
Unterstand der dortigen Bushaltestelle. Der 16-jährige Fahrer erlitt 
dabei leichte Verletzungen. Seine 15-jährige deutsche Mitfahrerin 
wurde bei dem Unfall schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt. 
Sie wurde zur weiteren medizinischen Behandlung mit einem RTW in das 
Kreiskrankenhaus Demmin verbracht. An der Bushaltestelle und den 
Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 4.000 Euro. 
Zum Fahrstreifenwechsel seitens des PKW kam es schlussendlich nicht. 
Dieser setzte seine Fahrt fort.
Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. 
Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallgeschehen oder dem 
bislang unbekannten PKW machen können, werden gebeten, sich an das 
Polizeihauptrevier Demmin unter 03998254224, die Internetwache der 
Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere 
Polizeidienststelle zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
Holger Bahls
Erster Polizeihauptkommissar
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

