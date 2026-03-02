Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Gefährliche Körperverletzung in Neubrandenburg

Neubrandenburg (LK MSE) (ots)

In der Nacht zum 02.03.2026 gegen 00:40 Uhr kam es im Neubrandenburger Stadtteil Datzeberg zu einer gefährlichen Körperverletzung zwischen zwei Frauen.

Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten eine 21-jährige Wohnungsinhaberin und ihre 19-jährige Besucherin zunächst in einen verbalen Streit. Im weiteren Verlauf eskalierte die Situation, wobei beide Beteiligte spitze Gegenstände einsetzten und sich gegenseitig verletzten.

Ein Rettungswagen kam zum Einsatz. Die 21-Jährige wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich überwiegend um oberflächliche Verletzungen.

Die mutmaßlichen Tatmittel wurden sichergestellt. Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen.

