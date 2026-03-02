PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand einer Gartenlaube in Wolgast

Wolgast (LK VG) (ots)

Am 01.03.2026 gegen 23:11 Uhr wurde der Einsatzleitstelle der Polizei ein Feuer im Bereich des Kleingartenvereins Paschenberg in Wolgast gemeldet.

Durch die eingesetzten Kräfte des Polizeireviers Wolgast wurde eine Gartenlaube im Vollbrand festgestellt. Den Kameraden der Feuerwehr gelang es, den Brand zu löschen und ein Übergreifen auf benachbarte Gebäude zu verhindern.

Durch das Feuer wurde die Gartenlaube vollständig zerstört. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Personen wurden nicht verletzt.

Die Brandursache ist derzeit unklar. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizeiinspektion Anklam geführt.

Rückfragen bitte an:

Björn Ritzmann
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg

