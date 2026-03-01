Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person in Stralsund

Stralsund (LK V-R) (ots)

Am 01.03.2026 gegen 14:00 Uhr ereignete sich auf dem Grünhufer Bogen in Stralsund, auf Höhe der Kreuzung Lindenallee, ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Die 67-jährige Fahrzeugführerin eines Pkw VW befuhr die Lindenallee aus Richtung Lindencenter kommend und beabsichtigte nach links in den Grünhufer Bogen abzubiegen. Im Kreuzungsbereich missachtete Sie die Vorfahrt des entgegenkommenden 34-jährigen Fahrzeugführers eines Pkw VW, welcher aus Richtung Handwerkerring in Richtung Lindencenter fuhr. Bei dem Zusammenstoß wurde der 64-jährige Beifahrer der Fahrzeugführerin leichtverletzt und durch einen Rettungswagen in das umliegende Krankenhaus eingeliefert. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden wird auf ca. 12.000 Euro geschätzt. Im Auftrag David Haupt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell