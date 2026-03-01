PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person in Stralsund

Stralsund (LK V-R) (ots)

Am 01.03.2026 gegen 14:00 Uhr ereignete sich auf dem Grünhufer Bogen 
in Stralsund, auf Höhe der Kreuzung Lindenallee, ein Verkehrsunfall 
mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Die 67-jährige Fahrzeugführerin 
eines Pkw VW befuhr die Lindenallee aus Richtung Lindencenter kommend
und beabsichtigte nach links in den Grünhufer Bogen abzubiegen. Im 
Kreuzungsbereich missachtete Sie die Vorfahrt des entgegenkommenden 
34-jährigen Fahrzeugführers eines Pkw VW, welcher aus Richtung 
Handwerkerring in Richtung Lindencenter fuhr.
Bei dem Zusammenstoß wurde der 64-jährige Beifahrer der 
Fahrzeugführerin leichtverletzt und durch einen Rettungswagen in das 
umliegende Krankenhaus eingeliefert. Beide Fahrzeuge waren nach dem 
Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit.
Der Gesamtschaden wird auf ca. 12.000 Euro geschätzt.
 
 
Im Auftrag
 
David Haupt
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Dezernat 1, Einsatzleitstelle
Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 01.03.2026 – 02:12

    POL-NB: Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses - Kriminalpolizei ermittelt

    Stralsund (LK VR) (ots) - Am 28.02.2026 gegen 23:50 Uhr kam es in der Majakowskistraße in Stralsund zu einem Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses. Nach derzeitigen Erkenntnissen setzten bislang unbekannte Täter einen abgestellten Gegenstand in Brand, wodurch eine starke Rauchentwicklung entstand. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen und ...

    mehr
  • 28.02.2026 – 22:43

    POL-NB: Ladendiebstahl - Ladendetektiv angegriffen

    Stralsund (LK VR) (ots) - Ein 14-jähriger Tatverdächtiger steht im Verdacht, in einem Geschäft im Stralsunder Stadtteil Grünhufe Kopfhörer entwendet zu haben. Nachdem der Jugendliche durch einen Ladendetektiv gestellt wurde, gingen beide zunächst einige Meter gemeinsam weiter. Im weiteren Verlauf schlug der Tatverdächtige dem Ladendetektiv einmal mit der Faust ins Gesicht. Der Ladendetektiv wurde dabei leicht ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren