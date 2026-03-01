PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Täter greifen Forstmaschine in einem Wald an und entwenden Bauteile - Zeugen gesucht

Röbel (LK MSE) (ots)

Nach derzeitigen Ermittlungsstand wurde in der Zeit vom 27.02.2026 um
16:00 Uhr bis zum 01.03.2026 gegen 10:00 Uhr in einem Waldstück 
zwischen Gotthun und Groß Kelle eine abgestellte Forstmaschine 
angegriffen und beschädigt. 
Durch unbekannte Täter wurden Bauteile aus der Arbeitsmaschine 
entwendet und diese dabei beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 
2.000 EUR geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen 
übernommen. 

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge
in diesem Bereich beobachtet haben oder sonstige Hinweise zur Tat 
geben können, werden gebeten, sich bei der zuständigen 
Polizeidienststelle in Röbel unter 039931/848224 oder über die 
Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de zu melden. 

Im Auftrag

David Haupt
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Dezernat 1, Einsatzleitstelle
Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

