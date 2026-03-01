Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Täter greifen Forstmaschine in einem Wald an und entwenden Bauteile - Zeugen gesucht

Röbel (LK MSE) (ots)

Nach derzeitigen Ermittlungsstand wurde in der Zeit vom 27.02.2026 um 16:00 Uhr bis zum 01.03.2026 gegen 10:00 Uhr in einem Waldstück zwischen Gotthun und Groß Kelle eine abgestellte Forstmaschine angegriffen und beschädigt. Durch unbekannte Täter wurden Bauteile aus der Arbeitsmaschine entwendet und diese dabei beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 2.000 EUR geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in diesem Bereich beobachtet haben oder sonstige Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich bei der zuständigen Polizeidienststelle in Röbel unter 039931/848224 oder über die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de zu melden. Im Auftrag David Haupt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

