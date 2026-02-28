PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Ladendiebstahl - Ladendetektiv angegriffen

Stralsund (LK VR) (ots)

Ein 14-jähriger Tatverdächtiger steht im Verdacht, in einem Geschäft im Stralsunder Stadtteil Grünhufe Kopfhörer entwendet zu haben. Nachdem der Jugendliche durch einen Ladendetektiv gestellt wurde, gingen beide zunächst einige Meter gemeinsam weiter.

Im weiteren Verlauf schlug der Tatverdächtige dem Ladendetektiv einmal mit der Faust ins Gesicht. Der Ladendetektiv wurde dabei leicht verletzt.

Die Polizei wurde informiert und nahm eine Anzeige wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls auf. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Jugendliche an seine Wohngruppe übergeben. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei.

Rückfragen bitte an:

Björn Ritzmann
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 28.02.2026 – 21:24

    POL-NB: Gefährliche Körperverletzung zum Nachteil eines 18- Jährigen

    Neustrelitz(LK MSE) (ots) - Am 28.02.2026, gegen 19:00 Uhr, kam es am Glambecker See, auf dem Sportplatz des Carolinum-Gymnasium, zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten drei namentlich bekannte Tatverdächtige zunächst in einen verbalen Streit mit einem 18- jährigen jungen Mann. Im weiteren Verlauf schlugen die drei ...

    mehr
  • 28.02.2026 – 16:31

    POL-NB: Fahrzeugführer unter erheblicher Alkoholeinwirkung auf der BAB 20 (LK V-R)

    Grimmen (BAB 20) (ots) - Am 28.02.2026 gegen 13:00 Uhr teilt ein aufmerksamer Zeuge der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums einen PKW Citroen mit auffälliger Fahrweise auf der BAB 20 zwischen den Anschlussstellen Stralsund und Greifswald in Fahrtrichtung Berlin mit. Daraufhin erfolgte der Einsatz mehrerer Funkstreifenwagen des AVPR Grimmen und des ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren