Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Ladendiebstahl - Ladendetektiv angegriffen

Stralsund (LK VR) (ots)

Ein 14-jähriger Tatverdächtiger steht im Verdacht, in einem Geschäft im Stralsunder Stadtteil Grünhufe Kopfhörer entwendet zu haben. Nachdem der Jugendliche durch einen Ladendetektiv gestellt wurde, gingen beide zunächst einige Meter gemeinsam weiter.

Im weiteren Verlauf schlug der Tatverdächtige dem Ladendetektiv einmal mit der Faust ins Gesicht. Der Ladendetektiv wurde dabei leicht verletzt.

Die Polizei wurde informiert und nahm eine Anzeige wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls auf. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Jugendliche an seine Wohngruppe übergeben. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei.

