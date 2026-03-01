Polizeipräsidium Neubrandenburg
POL-NB: Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses - Kriminalpolizei ermittelt
Stralsund (LK VR) (ots)
Am 28.02.2026 gegen 23:50 Uhr kam es in der Majakowskistraße in Stralsund zu einem Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses. Nach derzeitigen Erkenntnissen setzten bislang unbekannte Täter einen abgestellten Gegenstand in Brand, wodurch eine starke Rauchentwicklung entstand.
Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen und führte anschließend Lüftungsmaßnahmen im Gebäude durch. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden keine Personen verletzt. Weitere Sachschäden entstanden nicht.
Die Kriminalpolizei war zur Spurensicherung vor Ort und hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung gemäß § 306a Strafgesetzbuch aufgenommen.
