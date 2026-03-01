PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses - Kriminalpolizei ermittelt

Stralsund (LK VR) (ots)

Am 28.02.2026 gegen 23:50 Uhr kam es in der Majakowskistraße in Stralsund zu einem Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses. Nach derzeitigen Erkenntnissen setzten bislang unbekannte Täter einen abgestellten Gegenstand in Brand, wodurch eine starke Rauchentwicklung entstand.

Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen und führte anschließend Lüftungsmaßnahmen im Gebäude durch. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden keine Personen verletzt. Weitere Sachschäden entstanden nicht.

Die Kriminalpolizei war zur Spurensicherung vor Ort und hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung gemäß § 306a Strafgesetzbuch aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Björn Ritzmann
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
