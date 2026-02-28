PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Gefährliche Körperverletzung zum Nachteil eines 18- Jährigen

Neustrelitz(LK MSE) (ots)

Am 28.02.2026, gegen 19:00 Uhr, kam es am Glambecker See, auf dem Sportplatz des Carolinum-Gymnasium, zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten drei namentlich bekannte Tatverdächtige zunächst in einen verbalen Streit mit einem 18- jährigen jungen Mann. Im weiteren Verlauf schlugen die drei Tatverdächtigen gemeinschaftlich auf den Geschädigten ein. Der 18- Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde zur medizinischen Behandlung in das Klinikum Neubrandenburg gebracht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen. Weitere Auskünfte können derzeit nicht erteilt werden.

Rückfragen bitte an:

Björn Ritzmann
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

