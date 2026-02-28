Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Gefährliche Körperverletzung zum Nachteil eines 18- Jährigen

Neustrelitz(LK MSE) (ots)

Am 28.02.2026, gegen 19:00 Uhr, kam es am Glambecker See, auf dem Sportplatz des Carolinum-Gymnasium, zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten drei namentlich bekannte Tatverdächtige zunächst in einen verbalen Streit mit einem 18- jährigen jungen Mann. Im weiteren Verlauf schlugen die drei Tatverdächtigen gemeinschaftlich auf den Geschädigten ein. Der 18- Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde zur medizinischen Behandlung in das Klinikum Neubrandenburg gebracht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen. Weitere Auskünfte können derzeit nicht erteilt werden.

