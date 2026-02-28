Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Hoher Sachschaden nach Brand eines Einfamilienhauses in Pantelitz (LK V-R)

Stralsund (ots)

Am 28.02.2026 gegen 07:45 Uhr kam es zu einem Brand eines Einfamilienhauses in 18442 Pantelitz. De5 53-jährige deutsche Nutzer des Hauses, welcher sich zum Zeitpunkt des Ausbruchs des Brandes alleine im Haus befand, bemerkte Rauch, welcher aus der Zwischendecke drang und alarmierte die Rettungsleitstelle Vorpommern-Rügen. Insgesamt kamen 58 Kameraden der Berufsfeuerwehr Stralsund sowie der Freiwilligen Feuerwehren Niepars, Pantelitz und Langendorf am Brandort zum Einsatz und konnten gegen 11 Uhr die Brandbekämpfung beenden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 100.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Der Kriminaldauerdienst Stralsund hat die weiteren Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, welche durch einen Brandursachermittler unterstützt werden.

