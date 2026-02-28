Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Tierischer Einsatz für Polizei und Feuerwehr in Malchin (LK MSE)

Neubrandenburg (ots)

Ein ungewöhnlicher Einsatz beschäftigte am Samstag die Beamten des Polizeireviers Malchin. Gegen 08:30 Uhr teilte eine Zeugin mit, dass sich auf einem Baum im Bereich Industriegelände ein Fischreiher befindet, welcher sich augenscheinlich dort verfangen hat und sich nicht mehr selbstständig befreien kann. Durch die Kollegen des Polizeireviers Malchin konnte der hilflose Fischreiher in einem Baum festgestellt werden. Daraufhin wurde die Freiwillige Feuerwehr Malchin alarmiert, welche mit zwei Fahrzeugen und 8 Kameraden am Einsatzort erschien und schlussendlich den Fischreiher befreien konnte. Daraufhin entfernte sich der augenscheinlich unverletzte Fischreiher vom Einsatzort.

Im Auftrag Sebastian Meinhardt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

