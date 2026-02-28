PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Tierischer Einsatz für Polizei und Feuerwehr in Malchin (LK MSE)

POL-NB: Tierischer Einsatz für Polizei und Feuerwehr in Malchin (LK MSE)
  • Bild-Infos
  • Download

Neubrandenburg (ots)

Ein ungewöhnlicher Einsatz beschäftigte am Samstag die Beamten des Polizeireviers Malchin. Gegen 08:30 Uhr teilte eine Zeugin mit, dass sich auf einem Baum im Bereich Industriegelände ein Fischreiher befindet, welcher sich augenscheinlich dort verfangen hat und sich nicht mehr selbstständig befreien kann. Durch die Kollegen des Polizeireviers Malchin konnte der hilflose Fischreiher in einem Baum festgestellt werden. Daraufhin wurde die Freiwillige Feuerwehr Malchin alarmiert, welche mit zwei Fahrzeugen und 8 Kameraden am Einsatzort erschien und schlussendlich den Fischreiher befreien konnte. Daraufhin entfernte sich der augenscheinlich unverletzte Fischreiher vom Einsatzort.

Im Auftrag

Sebastian Meinhardt
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Dezernat 1, Einsatzleitstelle
Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 28.02.2026 – 03:30

    POL-NB: Mann auf Fahrbahn stört Verkehr

    LK VR - Stralsund (ots) - Am 27.02.2026 gegen 20:30 Uhr erhielt eine Funkstreifenbesatzung den Auftrag, sich zum Bereich des Tierparks Stralsund zu begeben. Ein Hinweisgeber hatte gemeldet, dass sich eine männliche Person auf der Fahrbahn des Grünhufer Bogens aufhalten soll und in den Verkehr eingreift. Vor Ort trafen die Beamten auf einen 24-jährigen Mann, der bereits polizeilich bekannt ist. Dieser zeigte sich ...

    mehr
  • 28.02.2026 – 03:28

    POL-NB: Alkoholisiert mit dem Fahrrad unterwegs - Strafverfahren eingeleitet

    LK VR - Ribnitz-Damgarten (ots) - Am 28.02.2026 gegen 01:00 Uhr wurde die Polizei in Ribnitz-Damgarten auf einen auffälligen Fahrradfahrer aufmerksam, welcher bereits vorher in Erscheinung getreten war. Im Rahmen der Kontrolle stellten die eingesetzten Beamten deutliche Anzeichen einer Alkoholisierung fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren